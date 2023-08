Transilvania Creative Camp, un proiect original al Facultatii de Sociologie si Comunicare a Universitatii Transilvania din Brasov, revine in acest an, dupa o pauza de sapte ani, provocandu-i pe studentii romani si straini sa lucreze din nou impreuna, in cadrul unei scoli de vara in care vor invata sa descopere, sa interpreteze si sa promoveze mostenirea celor mai autentice destinatii din Romania.Transilvania Creative Camp se va desfasura in perioada 1 - 7 septembrie 2023 in localitatea Targu ... citeste toata stirea