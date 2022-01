Transparency International arata intr-un raport ca, in Romania coruptia din sectorul public este neschimbata de zece ani, iar tara noastra ramane in randul celor trei cele mai corupte tari din UE.Indicele de Perceptie a Coruptiei 2021 publicat marti de Transparency International arata ca, in ciuda angajamentelor luate la nivel oficial, 131 de state din cele 180 analizate nu au facut progrese semnificative in combaterea ... citeste toata stirea