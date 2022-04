In perioada 19 - 20 aprilie 2022, politisti de la Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol au descins la un transportator profesionist de materiale lemnoase cu sediul pe raza localitatii Budila. In raportul de control se arata ca "in perioada decembrie 2021 - aprilie 2022, au fost efectuate 41 de transporturi de material lemnos, in volum de aproximativ 104 mc, fara a fi ... citeste toata stirea