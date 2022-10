Transportul Brasov, oprit la granita: Second-hand - in acte, gunoi - in realitate

Politistii de frontiera satmareni, in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare, au oprit intrarea in tara prin vama Petea a unui automarfar incarcat cu peste 24 de tone de deseuri provenind din Suedia, respectiv mobilier second-hand, jucarii, geamuri si alte produse uzate, informeaza reprezentantii ITPF Sighetu Marmatiei."Marti, 4 octombrie, in jurul orei 14,00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de ... citeste toata stirea