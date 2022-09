Transportul gratuit si bursele sociale pentru elevi, asigurate de la bugetul de stat

Asigurarea gratuitatii transportului elevilor si bursele sociale "sunt de maxima importanta pentru Guvernul Romaniei" si sunt asigurate de la bugetul de stat, a sustinut ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, potrivit Agerpres. "Bugetul pentru bursele elevilor este in anul 2022 de 5 ori mai mare decat in anul 2020 (1,332 miliarde lei fata de 270 milioane lei in 2020) si este asigurat de la bugetul de stat. Toti elevii care invata intr-o alta localitate ... citeste toata stirea