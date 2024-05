Transportul in comun va avea prioritate in Duminica Tomii

Ca in fiecare an, in perioada Paradei Junilor vor di restrictii de circulatie, acestea fiind introduse pe traseul urmat de juni la coborarea in cetate, cat si la urcarea spre Pietrele lui Solomon. In aceste conditii, Primaria Brasov, impreuna cu operatorul de transport RATBV, a pregatit un plan de mobilitate prin care sa le asigure brasovenilor accesul, in conditii optime, la evenimentul junilor din Duminica Tomii.Astfel, RATBV suplimenteaza numarul mijloacelor de transport in comun de pe 15 ... citește toată știrea