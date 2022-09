"Transsubstantia" sau cum se vede lumea prin aparatul foto al unui stomatolog

Stefan Neagu, un medic stomatolog care a adus fotografia la rang de excelenta, isi va prezenta o parte dintre lucrari si in Brasov. Galeria de Arta Transilvania organizeaza la Brasov lansarea albumului Transsubstantia, semnat Stefan Neagu - eleganta in nudul feminin. Evenimentul prezentat de Sorina Barbu va avea loc astazi de la ora 18.00, in Sala IAR 80 - Coresi Business Campus, cladirea H1, str. Turnului nr. 5. In cadrul evenimentului, pe langa albumele de arta, vor fi prezentate si lucrari ... citeste toata stirea