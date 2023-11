Un barbat din Targoviste a ramas fara 42.500 de lei, dupa ce a vrut sa cumpere o masina in parcarea unui bloc de pe strada Harmanului. Fapta a avut loc duminica, 19 noiembrie, iar cei doi talhari si complicele lor au fost prinsi si arestati, dupa ce pagubasul a plecat in urmarirea lor pana la Ozun.Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov a anuntat marti, 21 noiembrie, ca a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de cele trei persoane cu privire la savarsirea unei infractiuni de ... citeste toata stirea