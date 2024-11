Trasee deviate pentru linii operate de RATBV in municipiul Brasov. Pana in 1 decembrie se lucreaza la trecerile la nivel peste calea ferata din Bartolomeu

RATBV a anuntat ca autobuzele ce deservesc liniile A1, 24 si 28 circula din 25 noiembrie (ora 17.00) si pana duminica, 1 decembrie (ora 17.00), pe un traseu deviat in zona Bartolomeu si cu orare adaptate acestei modificari. Schimbarea este determinata de faptul ca in aceasta perioada amintita va fi inchisa circulatia rutiera pe strada Fanarului, in zona trecerilor la nivel peste calea ferata, deoarece in zona se vor realiza lucrari de intretinere si reparatii a trecerilor mentionate. ... citește toată știrea