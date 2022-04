Traseul Autostrazii Brasov - Bacau nu este "batut in cuie"

Traseul Autostrazii Brasov - Bacau (A 13) nu este "batut in cuie". Acest lucru este sustinut de primarul comunei Harman, Onoriu Velican, care, joi, intr-o conferinta de presa, a declarat ca "nu am primit nici un document, prin care sunt anuntat ca ramane un traseu sau altul".Declaratia primarului vine in contextul in care, in satul Podul Oltului din comuna Harman, dar si in comuna Ilieni din judetul Covasna (invecinata cu Harmanul) au fost stranse semnaturi prin care se solicita Companiei ... citeste toata stirea