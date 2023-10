Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu - Bucuresti (IOB), cu sprijinul Roche Romania, a organizat luni, 30 octombrie, conferinta cu tema "Rolul echipei multidisciplinare in diagnosticul si tratamentul optim al cancerului de san". In cadrul conferintei, medicii specialisti au discutat despre rolul specialitatilor ce compun echipa multidisciplinara in asigurarea diagnosticului si tratamentului optim al cancerului de san, conform ghidurilor internationale din domeniu.Primul pas: ... citeste toata stirea