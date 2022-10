Trei tineri minori au fost prinsi de oamenii legii fagaraseni chiar in timp ce aruncau cu oua in masinile care circulau la acea ora. Incidentul s-a petrecut marti, 25 octombrie, in cursul serii, pe strada Doamna Stanca."La data de 25 octombrie, in jurul orei 22:30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Fagaras au depistat, in flagrant, trei tineri, cu varste de 15 si 16 ... citeste toata stirea