"Trebuie sa mancam mancare romaneasca"

Prof. dr. Vlad Ciurea, specialist in Neurologie, studiaza de peste 50 de ani creierul uman, incercand sa-i descifreze secretele. Pentru creier, toate socurile pe care le traim sunt resimtite ca niste sageti care se arunca asupra lui, spune Vlad Ciurea."Am primit 6 mari sageti. Prima sageata a fost pandemia, a doua sageata - discutiile interminabile pe toata planeta in legatura cu vaccinarea. A venit seceta, de care vad ca am uitat, au venit scumpirile. A venit razboiul din Ucraina si al ... citeste toata stirea