De azi, 20 iunie, va fi pus in functiune un nou sistem de semaforizare la trecerea de pietoni de pe Calea Bucuresti, la intersectia cu Dr. Ioan Mesota (in dreptul Fabricii de bere). Conform anuntului Primariei Brasov, acesta este cel de-al 39-lea semafor pietonal cu buton, realizat in cadrul programului de crestere a sigurantei circulatiei la trecerile de pietoni. Aceasta trecere de pietoni este cea mai circulata din zona, deoarece asigura accesul locuitorilor din Darste de pe o parte pe alta, ... citeste toata stirea