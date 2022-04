Trecere semaforizata si la Scoala Gimnaziala nr. 9 din Brasov. Comisia de circulatie a municipiului va analiza joi posibilitatea semaforizarii altor treceri

De miercuri, 6 aprilie, a fost pus in functiune un nou sistem de semaforizare a unei treceri de pietoni, in cartierul brasovean Noua, pe str. Prunului, in dreptul Scolii Gimnaziale nr. 9, corpul C. Conform reprezentantilor Primariei Brasov, aceasta trecere de pietoni este singura care asigura accesul copiilor din cartierul Noua spre scoala. Trecerea a fost semaforizata in cadrul programului de crestere a sigurantei la trecerile de pietoni din municipiul Brasov, lansat la inceputul anului trecut. ... citeste toata stirea