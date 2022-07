Trei barbati acuzati de braconaj au ajuns in arest

Politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "nerespectarea regimului armelor si al munitiilor" si "braconaj".In fapt, la data de 11 iulie 2022, in jurul orei 22.00, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Voila au fost sesizati de catre paznicul unei asociatii de vanatoare din localitatea Mandra, judetul Brasov, cu privire la faptul ... citeste toata stirea