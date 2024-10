Trei barbati au ajuns dupa gratii pentru inselaciune

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Fagaras au identificat si prins trei persoane, cercetate ca ar fi indus in eroare un barbat, din municipiul Fagaras, pe care l-ar fi determinat sa efectueze mai multe transferuri de bani, sub pretextul efectuarii unor tranzactii profitabile in cadrul unui presupus fond de investitii.La data de 23 septembrie a.c., la sediul Politiei Municipiului Fagaras s-a prezentat o persoana, de 74 de ani, care a sesizat faptul ca a fost indusa in eroare de ... citește toată știrea