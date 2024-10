Trei consilieri judeteni brasoveni renunta la mandate

In pragul validarii noului Consiliu Judetean, doi alesi judeteni brasoveni si-au anuntat demisiile, urmand ca in sedinta de plen de astazi, 28 octombrie, deliberativ judetean Brasov sa ia act de decizia lor.Astfel, dupa ce a fost validata in Consiliul Judetean Brasov in 13 iunie, Ioana Henegar (PSD) si-a anuntat demisia in 22 octombrie, dupa ce si-a inceput mandatul de consilier in Consiliul Local Brasov.Celalalt ... citește toată știrea