Trei copii care se plimbau cu bicicletele pe un lac inghetat au cazut in apa. Unul este cautat de scafandri

Patru copii se plimbau cu bicicletele pe suprafata inghetata a lacului din comuna brasoveana Dumbravita, iar la un moment dat gheata a cedat sub greutatea lor. Trei dintre acestia au cazut in apa, iar unul inca nu a fost gasit Patru copii din comuna brasoveana Dumbravita se plimbau cu bicicletele pe suprafata inghetata a lacului de la marginea localitatii. La un moment dat, gheata s-a spart si trei dintre cei mici au cazut in apa. Doi dintre micutii ajunsi in lac au reusit sa iasa la suprafata ... citeste toata stirea