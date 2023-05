Nu mai putin de trei cazuri de alerta "disparitie copil" au fost anuntate de IPJ Brasov in aceste zile, dou a din ele fiind deja rezolvate.Astfel, cazul de joi noaptea - Salaru Delia (foto 1), in varsta de 14 ani, plecata de dimineata de acasa si declarata disparuta in jurul orelor 22.00 - a fost inchis 3 zile mai tarziu, duminica, 30 aprilie. "Minora Salaru Delia a fost identificata pe raza municipiului Craiova. Aceasta nu a fost victima vreunei infractiuni in perioada plecarii de la ... citeste toata stirea