Trei crese noi in judetul Brasov: Fagaras, Victoria si Bran

Locuitorii din Fagaras, Victoria si Bran vor avea unde crese noi in localitatile lor, printr-un program al Companiei Nationale de Investitii (CNI). Pentru cele trei investitii au fost semnate contractele de lucrari si, cel mai probabil, santierele vor fi deschise in primavara anului viitor.Astfel, in Fagaras si Victoria se vor construi crese medii (cu o capacitate de 70 de locuri), iar in Bran se va realiza o cresa mica (40 de locuri).Cresa din comuna Bran va fi construita in satul Sohodol ... citește toată știrea