Trei cutremure, cu magnitudini de 3 si 3,5 pe Richter, s-au produs joi in judetele Vrancea si Buzau, intr-un interval de patru ore, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Conform sursei citate, primul seism s-a produs in judetul Vrancea, la ora locala 1:27, la o adancime de 80 km, in apropierea urmatoarelor orase: 74 km est de Brasov, 92 km nord-est de ... citeste toata stirea