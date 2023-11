Sambata mortilor sau Mosii de toamna reprezinta o zi cu puternica semnificatie pentru ortodocsi. Traditia crestina spune ca ofrandele si darurile pentru sufletul celor adormiti au putere de mijlocire pe langa Dumnezeu pentru iertarea pacatelor savarsite de ei, cu gandul sau cu fapta, in timpul vietii. In amintirea celor adormiti, urmasii merg la cimitir pentru a le curata mormintele si a le aseza flori si lumanari aprinse la capatai.Pomeniri au fost sambata, 4 noiembrie, in toate bisericile ... citeste toata stirea