Trei din zece apeluri telefonice necunoscute au fost fraude sau spam in 2023

Aproximativ 28% dintre apelurile telefonice necunoscute au reprezentat frauda sau spam, in 2023, iar 16% dintre consumatori au pierdut bani in urma unui asemenea atac, arata datele statistice la nivel global, citate intr-un articol de specialitate publicat pe blogul din Romania al producatorului de solutii antivirus, Eset.Potrivit sursei citate, pierderile medii in ceea ce priveste atacurile de tip "Scam Likely" au crescut cu 527%, in ritm anual, pana la 2.257 de dolari (2.135 de euro). ... citește toată știrea