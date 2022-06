Trei drumuri si un pod vor fi reabilitate in acest an. Pe lista CJ Brasov se afla si drumul Parau-Grid-Persani

Administratia publica a judetului Brasov a lansat in sistemul electronic de achizitii publice doua proceduri de atribuire care au ca obiectiv final refacerea unor drumuri judetene din vecinatatea municipiului Brasov, din Tara Fagarasului si zona Zarnesti, respectiv a unui pod peste paraul Zizin, situat in comuna Budila. Astfel, in data de 16 iunie a fost incarcata in SEAP documentatia avand ca obiect expertizarea tehnica si intocmirea Studiului de Fezabilitate pentru trei segmente de drumuri ... citeste toata stirea