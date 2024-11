Trei etape pentru fluidizarea traficului rutier in Brasov si Sanpetru

Reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov a discutat astazi o serie de propuneri impreuna cu reprezentantii primariilor Brasov si Sanpetru pentru fluidizarea traficului din zona cartierului Tractorul si accesul catre municipiu din zona comunelor Sanpetrusi Harman."Avem un proiect relativ avansat, este strada Narciselor, care nu va rezolva in totalitate aceasta problema, mai ales ca traficul va ajunge in acelasi sens giratoriu de la intrarea in Sanpetru. Trebuie sa ... citește toată știrea