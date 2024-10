Trei fagaraseni, prinsi de jandarmi cand furau cabluri de cupru

Trei tineri din Fagaras au vrut sa profite de cea mai lunga noapte din an si au incercat sa sustraga bunuri ce nu le apartineau. Planul lor a fost stricat de vigilenta jandarmilor, care aflati in misiune in Cartierul Combinat din municipiul Fagaras, au observat un autoturism parcat suspect."In momentul in care jandarmii s-au apropiat, autoturismul a demarat cu viteza, dar dupa ... citește toată știrea