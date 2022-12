Trei gradini muzicale, pentru brasovenii cu veleitati muzicale. Primul, Allen Coliban

Trei parcuri din oras: Parcul Nicolae Titulescu, Aleea de sub Tampa si Parcul Tractorul au, de acum, si "zona muzicala", cu ansambluri concepute special pentru utilizare in aer liber, pentru a rezista in orice anotimp, indiferent de conditiile meteorologice, si create pentru a rezista in conditii de uz intens. Este vorba despre un proiect implementat de municipalitate prin bugetare participativa. "Amenajare de gradini muzicale in spatii comune" este proiectul care a primit cel mai mare numar de ... citeste toata stirea