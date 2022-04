Politisti din Fagaras - Biroul de Investigatii Criminale efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat, tentativa la furt calificat si complicitate la furt calificat."Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca, in data de 6/7.03.2022, in jurul orei 3.40, persoane de sex masculin, ar fi patruns prin ... citeste toata stirea