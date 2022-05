Trei in unul, dar cu doua falsuri: Adevarata istorie a zilei de 9 mai, de la directorul Muzeului de Istorie Brasov

Trei sarbatori intr-o singura zi avem, in fiecare an, in data de 9 mai. In 1877, tanarul stat roman isi declara independenta fata de Imperiul Otoman. 68 de ani mai tarziu, in 1945, se incheia Al Doilea Razboi Mondial in Europa. Dupa alti 5 ani, in 1950, francezul Robert Schumann punea bazele Uniunii Europene. De altfel, aceasta din urma este, de fapt, singura petrecuta cu adevarat in 9 mai. Comunistii au mutat Ziua Independentei cu o zi mai devreme, ca sa nu fie in aceeasi zi cu Ziua ... citeste toata stirea