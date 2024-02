Trei lovituri la nivelul capului afecteaza functiile cerebrale

Trei sau mai multe leziuni in zona capului sunt asociate cu afectarea functiilor cerebrale mai tarziu in viata, conform unui studiu recent, relateaza DPA/PA Media.Persoanele care au raportat trei sau mai multe comotii - chiar si usoare - au prezentat o functie cognitiva semnificativ mai slaba, care s-a inrautatit succesiv cu fiecare leziune suferita ulterior, s-a constatat in urma cercetarii conduse de echipe de oameni de stiinta de la Universitatea din Exeter si Universitatea Oxford. Atentia ... citește toată știrea