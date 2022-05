Trei minori au fost prinsi in timp ce scriau cu vopsea pe peretii unui bloc.La data de 30.05.2022 in jurul orelor 16.30 au fost identificati si prinsi 3 tineri (minori) cu varste cuprinse intre 13-14 ani in timp ce scriau cu vopsea pe peretii blocului 11 de pe str. Campului din Municipiului Fagaras. ... citeste toata stirea