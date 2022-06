Trei minori au talharit un tanar pe care l-au amenintat cu o arma. Infractorii au fost identificati si arestati

Trei minori au atacat un tanar in noaptea de 27 iunie a.c., in jurul orei 1.25, iar sub amenintare i-au furat banii si telefonul mobil. Autorii talhariei sunt din Sacele si au varstele cuprinse intre 15 si 17 ani. Politistii i-au identificat pe infractori si i-au predat anchetatorilor de la Biroul de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Brasov care efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ... citeste toata stirea