Romanii care lucreaza in sistemul de stat vor avea mai multe zile libere legale in timpul saptamanii, in 2023.Guvernul discuta in sedinta de miercuri un proiect de hotarare prin care va acorda bugetarilor trei zile libere in 2023, potrivit agendei publice a executivului, relateaza G4media.Astfel, pentru personalul institutiilor si ... citeste toata stirea