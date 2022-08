Trei obiective din zona Fagarasului sunt promovate de Guvern. Castelul Brancovenesc de la Sambata de Sus, gospodariile traditionale de la Arpas si biserica fortificata de la Carta

12 rute turistice alese de Guvernul Romaniei vor fi promovate cu 10 milioane de euro, bani din PNRR. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a scos la licitatie in SICAP un contract de 50 de milioane de lei pentru servicii de promovare pentru cele 12 rute turistice din Romania. Rutele au fost stabilite in baza solicitarilor primite din partea unitatilor administrativ teritoriale din tara. Pentru UAT Fagaras acest gen de finantare n-a avut nicio importanta, desi in Primaria Fagaras a ... citeste toata stirea