Trei persoane din Vistea de Jos au fost arestate. Au fost prinse in flagrant cand furau motorina din rezervorul unei masini

Politistii fagaraseni au reusit identificarea si prinderea a trei persoane, din localitatea Vistea de Jos, autorii mai multor infratiuni de furt de catalizatoare auto si carburant. Oamenii legii au surprins in flagrant trei persoane care sustrageau motorina din rezervorul unui autoutilitare, ce se afla parcata in localitatea Vistea. Dupa prinderea autorilor, persoanele au fost conduse la unitatea de politie, unde s-a stabilit ca este vorba despre un barbat, in varsta de 29 de ani, o tanara de ... citeste toata stirea