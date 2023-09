Din negura trecutului, trei personaje istorice au revenit, ieri, in Brasovul in care odinioara creau mostenirea culturala despre care invatam astazi. Vorbim despre proiectul "Istoria la persoana I", care aduce in fata turistilor personaje istorice ale orasului, costumate ca in perioada in care au activat. Ieri au fost prezenti in Piata Sfatului George Baritiu, Elena Muresianu si Maria Baiulescu.George Baritiu, fondatorul Gazetei de Transilvania, primul ziar politic si informativ al romanilor, ... citeste toata stirea