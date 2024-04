Trei retete rapide de spaghetti din sudul Italiei bune pentru post

Exista trei retete consacrate de spaghetti in sudul Italiei care includ exclusiv ingrediente de origine vegetala, insa in masura sa satisfaca cele mai exigente gusturi. Fiecare dintre sosuri are ca element comun sosul de rosii, pe langa care pot varia celelalte ingredientele cele mai simple tipice bucatariei mediteraneene: ceapa, usturoi, ardei iute, ierburi aromatice precum busuioc, oregano sau patrunjel. Mai jos, cele trei retete, cu ingrediente pentru doua portii.Spaghetti all'assassina: ... citește toată știrea