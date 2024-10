Trei scoli din Brasov, Fagaras si Prejmer, decorate de presedintele Romaniei

De Ziua Mondiala a Educatiei, sarbatorita in 5 octombrie, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a decorat 101 scoli, dintre care trei sunt din judetul Brasov.Astfel, in semn de apreciere si recunostinta pentru contributia dascalilor la dezvoltarea Romaniei prin educatie, pentru profesionalismul si daruirea cu care s-au dedicat misiunii transformatoare a scolii in viata elevului, dar si a comunitatii, preocupandu-se de continua imbunatatire a actului educational, Presedintele Klaus Iohannis a ... citește toată știrea