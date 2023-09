Duminica, 24 septembrie, politistii rutieri din judet au deschis 3 dosare penale pentru alcool la volan.Astfel, in jurul orei 4.00, agentii au oprit in trafic un autoturism, care circula din directia Brasov catre statiunea Azuga, la volanul caruia se afla un barbat, de 32 de ani, care prezenta o alcoolemie de 0,95 mg/l alcool pur in aerul expirat.La 9.00, un sofer din Calarasi, in varsta de 44 de ani, a fost identificat la volanul autovehiculului, pe care il ... citeste toata stirea