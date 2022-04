Trei trenuri directe vor face legatura intre Brasov si litoral, de Paste si de 1 Mai

In intervalul 29 aprilie - 1 mai, CFR Calatori va suplimenta cu vagoane trenurile catre cele mai cautate destinatii.Pentru facilitarea mobilitatii pasagerilor in conditii de siguranta, securitate si confort spre destinatiile de vacanta sau domiciliu pentru a fi alaturi de cei dragi de Sfintele Sarbatori de Pasti, CFR Calatori isi adapteaza capacitatea de transport, in perioada 21 - 25 aprilie 2022, prin suplimentarea trenurilor cu vagoane clasa, de dormit si cuseta, folosind intregul parc de ... citeste toata stirea