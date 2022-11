Trei vieti salvate in urma unor transplanturi de organe, la Spitalul Judetean Brasov

Trei persoane au primit o noua sansa la viata, dupa ce medicii au prelevat ficatul si rinichii unei paciente aflate in moarte cerebrala la Spitalul Judetean Brasov.O femeie aflata in moarte cerebrala a salvat trei vieti dupa ce organele ei au ajuns la pacienti aflati in stare critica. Prelevarea a avut loc la Spitalul Judetean Brasov.Aceasta a fost cea de-a cincea prelevare de organe la aceasta unitate medicala de la inceputul acestui an.Medicii care au prelevat organele pacientei si-au ... citeste toata stirea