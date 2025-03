Trei zile cu autobuze pe linia RATBV cu indicativul 7. Pe traseu se toaleteaza arbori

Avand in vedere ca se aproprie primavara, firma contractata de Primaria Brasov a inceput sa toaleteze copacii din toate zonele orasului. In aceasta perioada, lucratorii care se ocupa de spatiile verzi intervin in Centrul Civic al Brasovului, astfel ca va fi afectat si transportul in comun.Astfel, RATBV a anuntat miercuri dimineata ca timp de trei zile, de miercuri, 5 martie, pana vineri (7 ... citește toată știrea