Forumul Oraselor Verzi (FOV) aduce 3 zile de calatorii gratuite cu mijloacele de transport RATBV din municipiu. Linia 20 si autobuzul supraetajat sunt incluse in pachetul gratuit.Calatoriile cu mijloacele de transport in comun ale RATBV care asigura acest serviciu vor fi gratuite pentru toti calatorii, in perioada 9-11 septembrie, in care municipiul va fi gazda Forumului Oraselor ... citeste toata stirea