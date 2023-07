Magura Branului, un loc incarcat de istorie si spiritualitate, va deveni, timp de trei zile, gazda unui spectacol impresionant de arta, muzica si slava, ce vor rasuna in cadrul Festivalului de Arta Sacra Magura 2023, intre 4 si 6 august, un eveniment unic, dedicat promovarii artei sacre si traditiilor culturale in inima Transilvaniei.Cu sprijinul Consiliului Judetean Brasov - finantator al proiectului si al Primariei Moieciu, festivalul se va desfasura in diverse locatii din sat, programul ... citeste toata stirea