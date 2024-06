Trei zile dedicate Republicii Moldova, in Piata Sfatului

Piata Sfatului din Brasov va gazdui in acest weekend un eveniment special, in care brasovenii si turistii pot degusta sau cumpara produse in Republica Moldova.Evenimentul "Republica Moldova Prezinta" va avea deschiderea oficiala vineri, 28 iunie, ora 11.00, in prezenta unor oficiali de pe ambele maluri ale Prutului.Acest eveniment este organizat de catre Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova, in parteneriat cu Primaria Brasov, Consiliul Judetean Brasov, Camera de Comert si ... citește toată știrea