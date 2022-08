Trei zile gratuite, cu autobuzul etajat care circula prin Brasov

Brasovenii si turistii se vor putea plimba gratuit cu autobuzul etajat al RATBV care circula in zona veche a orasului si pe o portiune din Drumul Poienii (Linia 20B). Anuntul a fost facut luni de Primaria Brasov, care a precizat ca facilitatea, valabila in perioada 9 - 11 septembrie, face parte din agenda Forumului Oraselor Verzi 2022.Gratuitatea de pe linia 20B face parte dintr-un pachet mai amplu ce vizeaza transportul in comun, pentru ca in perioada amintita, pe toate liniile operate de ... citeste toata stirea