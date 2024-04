Trei zile speciale la Filarmonica

Filarmonica Brasov a pregatit trei seri speciale pentru melomani, la inceput de minivacanta de 1 Mai si Paste. Astfel, marti, 30 aprilie, la Sala Patria, publicul se va bucura de un concert de rock simfonic, alaturi de formatia byron si Orchestra Filarmonicii Brasov, sub conducerea dirijorului Remus Grama. Acest eveniment este deja sold out.Bilete mai sunt, in schimb la concertele din 1 si 2 mai. In 1 mai, la Sala Muzicii de Camera, Cvartetul Gaudeamus al Filarmonicii Brasov propune ... citește toată știrea