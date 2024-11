Tren de mare viteza, pe ruta Brasov - Bucuresti

Rama Electrica Alstom Coradia Stream RE-IR101-002, achizitionata de Autoritatea Feroviara Romana si inchiriata catre CFR Calatori, a facut in weekend probele de parcurs pe relatia Bucuresti Nord-Brasov si retur. Este primul tren electric achizitionat de Romania in ultimii 20 de ani si a sosit in tara acum aproximativ un an, de atunci efectuand diverse probe pentru omologarea sa pe reteaua romaneasca.Aceste rame sunt asteptate sa intre in serviciu comercial incepand cu data de 20 noiembrie, pe ... citește toată știrea