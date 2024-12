Trenurile Brasov - Gheorghieni si Targu Mures - Brasov, blocate in zapada

Circulatia feroviara a fost intrerupta in seara de luni, 9 decembrie, in judetul Harghita, din cauza unui brad cazut. Trei trenuri de calatori au fost blocate in zona, doua fiind cu navetisti. Al treilea tren, care este incalzit, are 90-100 de pasageri."Circulatie feroviara intrerupta intre Izvoru Muresului si Voslabeni, din cauza unui brad. A fost indrumata DP pentru interventie", a transmis ISU Harghita. Sursa citata a precizat ca trenul 4509 (Brasov - Gheorgheni) ... citește toată știrea